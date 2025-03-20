Весна в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 21 марта

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-11°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 марта

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 9-14°C тепла, местами до 18°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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