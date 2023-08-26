Житель Одеської області здавав росіянам позиції ЗСУ

На Одещині судитимуть місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та передачі їм даних про місцезнаходження позицій ЗСУ та координат енергетичних об’єктів.
Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб росії. За вказівками російських кураторів він збирав дані про вогневі позиції, рух та розташування підрозділів українських захисників в Одесі, а також передавав координати об’єктів енергетичної інфраструктури та інформацію про результати попередніх ракетних обстрілів для повторної поразки та остаточного виведення їх із робочого стану.
Чоловікові інкримінують вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт прокурори направили до суду.
Обвинувачений зараз перебуває під вартою.
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Фото прес-служби прокуратури Одеської області