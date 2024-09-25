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В Одеській області вдруге зацвіли груші (фото)

В Одеській області вдруге зацвіли груші (фото)

В Одеській області деякі дерева відреагували на аномально спекотне літо і теплий вересень цвітінням. Зокрема, суцвіття з’явилися на диких грушах у Національному парку «Тузловські лимани».

Про це розповідає співробітник нацпарку та еколог Іван Русєв.

Як правило, вторинне цвітіння у груші та інших плодових культур не буває масовим, розпускаються лише поодинокі суцвіття. Але цього року рослини зазнали впливу спекотного літа і дерева всипані цвітом.

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зацвіла груша

Таке явище, за словами еколога, може мати негативні наслідки для дерев.

«Зазвичай на утворення таких несвоєчасних квіток дерево даремно витрачає поживні речовини. Вторинне цвітіння в таких випадках може призвести до загального ослаблення і навіть загибелі рослин у зимовий період», – пояснює Іван Русєв.

зацвіла груша

Зазначимо, зазвичай груша зацвітає на кінець квітня або початок травня, але цьогоріч погода щедро нагородила Одеський регіон сонячним теплом, тому дерева зацвіли у квітні.

 

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