В Одеській області вдруге зацвіли груші (фото)

Про це розповідає співробітник нацпарку та еколог Іван Русєв.

Як правило, вторинне цвітіння у груші та інших плодових культур не буває масовим, розпускаються лише поодинокі суцвіття. Але цього року рослини зазнали впливу спекотного літа і дерева всипані цвітом.

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Таке явище, за словами еколога, може мати негативні наслідки для дерев.

«Зазвичай на утворення таких несвоєчасних квіток дерево даремно витрачає поживні речовини. Вторинне цвітіння в таких випадках може призвести до загального ослаблення і навіть загибелі рослин у зимовий період», – пояснює Іван Русєв.

Зазначимо, зазвичай груша зацвітає на кінець квітня або початок травня, але цьогоріч погода щедро нагородила Одеський регіон сонячним теплом, тому дерева зацвіли у квітні.