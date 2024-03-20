Зима не здається: на півночі Одеської області випав сніг (фото)

Весна поманила пару днів теплом і сонцем і здалася, а непогожа зимова погода знову владно нагадала про себе. І поки в Одесі не припиняються дощі, на півночі Одеської області випав сніг.
У ніч на 20 березня північ Одеської області неабияк засипало снігом. Мешканці Балти публікують фото із засніженими вулицями.
Утім триватиме зимова казка недовго, вдень в області очікується 4-9°С тепла.
Учора, 19 березня, зима нагадала про себе на півдні Одеської області. Сніг випав в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі.
Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
У патрульній поліції Одеської області закликають водіїв бути гранично уважними на дорогах і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
Патрульні дають водіям такі рекомендації:
- перед виїздом не забувайте очистити не тільки дзеркало та скло автомобіля, а й капот від снігу;
- обов’язково користуйтеся ременями безпеки;
- зменшіть швидкість. Це дасть вам більше часу, щоб відреагувати на зміну дорожньої ситуації;
- контролюйте дистанцію;
- уникайте різких гальмувань і поворотів;
- увімкніть ближнє світло фар;
- при зупинці на дорозі вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
- Особливо уважними слід бути водіям, які вже перейшли на літню гуму.
Рекомендації пішоходам:
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- переходьте дорогу тільки по пішохідному переході;
- рухайтеся по тротуарах та пішохідних доріжках;
- не виходьте раптово та не вибігайте на пішохідний перехід;
- не допускайте самостійний вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину;
- зробіть себе помітними на дорозі;
- не використовуйте смартфони, переходячи дорогу.