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Зима не здається: на півночі Одеської області випав сніг (фото)

Зима не здається: на півночі Одеської області випав сніг (фото)

Весна поманила пару днів теплом і сонцем і здалася, а непогожа зимова погода знову владно нагадала про себе. І поки в Одесі не припиняються дощі, на півночі Одеської області випав сніг.

У ніч на 20 березня північ Одеської області неабияк засипало снігом. Мешканці Балти публікують фото із засніженими вулицями.

Утім триватиме зимова казка недовго, вдень в області очікується 4-9°С тепла.

Учора, 19 березня, зима нагадала про себе на півдні Одеської області. Сніг випав в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі.

Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

У патрульній поліції Одеської області закликають водіїв бути гранично уважними на дорогах і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Патрульні дають водіям такі рекомендації:

  • перед виїздом не забувайте очистити не тільки дзеркало та скло автомобіля, а й капот від снігу;
  • обов’язково користуйтеся ременями безпеки;
  • зменшіть швидкість. Це дасть вам більше часу, щоб відреагувати на зміну дорожньої ситуації;
  • контролюйте дистанцію;
  • уникайте різких гальмувань і поворотів;
  • увімкніть ближнє світло фар;
  • при зупинці на дорозі вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
  • Особливо уважними слід бути водіям, які вже перейшли на літню гуму.

Рекомендації пішоходам:

    • переходьте дорогу тільки по пішохідному переході;
    • рухайтеся по тротуарах та пішохідних доріжках;
    • не виходьте раптово та не вибігайте на пішохідний перехід;
    • не допускайте самостійний вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину;
    • зробіть себе помітними на дорозі;
    • не використовуйте смартфони, переходячи дорогу.
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