Зима не здається: на півночі Одеської області випав сніг (фото)

Погода в Одесі 20 березня: чи припиниться дощ Завтра, в середу, 20 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається похмура та дощова погода. Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео) Зважаючи на все, справжня весна не поспішає відвідати наш регіон: у той час як в Одесі вже не перший день йдуть дощі, на півдні Одеської області, зокрема, в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі, сьогодні вранці, 19 березня, випав сніг. У зв’язку з цим водіїв закликають бути особливо обережними на дорогах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 березня: не забудьте парасольки За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 18 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла, але похмура та туманна погода. Вдень можливий дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ