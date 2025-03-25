Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Встановлено, що 18 березня постраждалі віком 63, 56 та 21 років вживали на дні народження салат із маринованих грибів і зеленої цибулі, заправлений рослинною олією. Гриби невстановленого виду були придбані 16 березня на місцевому ринку.

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Про що треба пам’ятати, щоб не отруїтися грибами

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує дотримуватися основних правил профілактики отруєнь грибами:

не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках;

ніколи не збирайте незнайомі гриби, особливо остерігайтеся пластинчастих грибів (пластинки на нижній частині шапки гриба), краще збирайте трубчасті (шапка таких грибів знизу нагадує губку);

не збирайте старі, перезрілі або дуже молоді гриби, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також ті, що ростуть біля швидкісних трас, промислових об’єктів, смітників;

під час посухи гриби краще не збирати взагалі, оскільки в спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба (втрата води та накопичення токсинів);

уважно перевірте зібрані гриби, перш ніж починати готувати страву чи робити заготовки;

не вживайте сирі гриби, надавайте перевагу штучно вирощеним печерицям, реалізованим у магазинах чи на спеціалізованих ринках, де вони проходять відповідний контроль.

У жодному разі не можна годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Якщо після споживання грибів почуваєтеся погано чи помітили ознаки отруєння (біль у животі, нудота, блювання, слабкість, головний біль, галюцинації) у своїх близьких, негайно викликайте швидку допомогу.

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