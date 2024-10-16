Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області діти отруїлися невідомими грибами

В Одеській області діти отруїлися невідомими грибами

З початком сезону «тихого полювання» в Одеській області почастішали випадки отруєння грибами. Цього тижня постраждали двоє дітей, які самостійно приготували дикорослі гриби.

В Ізмаїльському районі двоє 9-річних дітей неподалік від місця проживання на галявині зібрали та посмажили на багатті невідомі дикорослі гриби. Через 40 хвилин після вживання у них почалася блювота.

Дітей доставили до приймального відділення КНП «Ренійська центральна міська лікарня», з попереднім діагнозом «отруєння грибами легкого ступеня».

На сьогодні діти продовжують лікування.

За оперативними даними, у жовтні 2024 року від отруєння дикорослими грибами на Одещині постраждали ще 5 осіб, з них – 2 дітей. Завдяки оперативній роботі медиків усі постраждалі отримали необхідну допомогу та залишилися живими.

Читайте також: Мешканець Одещини помер, поївши «печериці» зі свого городу

Що робити в разі отруєння грибами

  • За наявності симптомів отруєння негайно телефонуйте за номером 103 або 112. Повідомте: симптоми, причину отруєння, що вже робили для допомоги потерпілому.
  • Треба промити потерпілому шлунок: випити 1-2 літри перевареної води (теплої); викликати блювоту; повторювати процедуру 2-3 рази, поки замість блювоти не піде чиста вода.
  • Дати потерпілому сорбенти (активоване вугілля) і дотримуватися постільного режиму.
  • Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу, зокрема, молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів в організм.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk