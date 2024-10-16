В Одеській області діти отруїлися невідомими грибами

З початком сезону «тихого полювання» в Одеській області почастішали випадки отруєння грибами. Цього тижня постраждали двоє дітей, які самостійно приготували дикорослі гриби.
В Ізмаїльському районі двоє 9-річних дітей неподалік від місця проживання на галявині зібрали та посмажили на багатті невідомі дикорослі гриби. Через 40 хвилин після вживання у них почалася блювота.
Дітей доставили до приймального відділення КНП «Ренійська центральна міська лікарня», з попереднім діагнозом «отруєння грибами легкого ступеня».
На сьогодні діти продовжують лікування.
За оперативними даними, у жовтні 2024 року від отруєння дикорослими грибами на Одещині постраждали ще 5 осіб, з них – 2 дітей. Завдяки оперативній роботі медиків усі постраждалі отримали необхідну допомогу та залишилися живими.
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Що робити в разі отруєння грибами
- За наявності симптомів отруєння негайно телефонуйте за номером 103 або 112. Повідомте: симптоми, причину отруєння, що вже робили для допомоги потерпілому.
- Треба промити потерпілому шлунок: випити 1-2 літри перевареної води (теплої); викликати блювоту; повторювати процедуру 2-3 рази, поки замість блювоти не піде чиста вода.
- Дати потерпілому сорбенти (активоване вугілля) і дотримуватися постільного режиму.
- Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу, зокрема, молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів в організм.