В Одеській області діти отруїлися невідомими грибами

У вишуканій сукні та без корови: якою може бути сільська жінка на прикладі Людмили Базаджи з Котловини Ви думаєте, що життя сільської жінки – це обов’язково город, гуси та корова? А ще хустка на голові та галоші на ногах? Зовсім ні! Наприклад, життя Людмили Базаджи з села Котловина Ренійської громади – це авторські пісні, їх аранжування, зйомки відеороликів та фотосесії у шикарних костюмах. Напередодні Дня сільської жінки, яку світова спільнота відзначає 15 жовтня, ми взяли у цієї творчої сільської жінки та мами трьох дітей інтерв’ю. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Болгарські традиції на півдні Одещини: про село Баннівка, де є все для щасливого життя Біля кожної хати не лише у цьому, а у будь-якому селі на півдні Одещини росте виноградник. У вересні та жовтні в селі Баннівка жваво йде збір золотого винограду. Він золотий не лише тому, що наче бурштин, просочений сонцем, а й тому, що приносить працьовитим болгарам золотий урожай. Тут виноград збирають з особливою ретельністю: кожна ягода – це скарб. Бо гроно винограду – це келих вина, а келих вина – це символ здоров’я, гарного настрою та гордості. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ