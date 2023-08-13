Одеський патрульний вдарив затриманого – інцидент прокоментували у поліції (відео)

У Патрульній поліції Одеської області прокоментували скандальну ситуацію за участю правоохоронців, коли поліцейський застосував фізичну силу щодо затриманого чоловіка.

Як повідомляється, інцидент мав місце 1 серпня 2023 року, хоча відповідне відео, яке попередньо знімала дружина потерпілого, почало розповсюджуватись у соцмережах з 12 серпня.

За даними правоохоронців, того дня поліцейські розглядали справу щодо порушення чоловіком Правил дорожнього руху.

«Під час розмови та підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення, вищевказаний громадянин почав висловлюватись нецензурною лайкою в сторону працівників поліції, також навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно проявляв агресію»,

– розповіли у поліції.

Для подальшого з’ясування обставин справи чоловіка доставили до відділення поліції. У цей час було оголошено повітряну тривогу, і патрульні разом із чоловіком вирушили до укриття. Дорогою той поводився агресивно, нецензурно висловлювався і всіляко провокував поліцейських, у відповідь патрульний спочатку зробив йому попередження, а потім ударив.

«Під час конфлікту один з поліцейських неодноразово попереджав громадянина про припинення порушення, а згодом застосував фізичну силу»,

– підтвердили у відомстві.

Повідомляється. що інспектори негайно викликали швидку допомогу на місце події, але чоловік від допомоги медиків відмовився.

За цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського усунуто від виконання службових обов’язків.

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