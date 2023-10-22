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Жителі Чорноморська могли чути вибух – що це було? (Фото)

Жителі Чорноморська могли чути вибух – що це було? (Фото)

Сьогодні вдень, 22 жовтня, біля берегів міста Чорноморська під Одесою фахівці здійснили контрольований підрив морської міни. Цю міну винесло на узбережжя ще в п’ятницю, але знешкодити її раніше не дозволяла штормова погода.

Про це повідомили у своєму Телеграм-каналі Сили оборони Півдня України.

До того, як встановилася сприятлива погода для підриву міни, вона знаходилася в прибережних водах, оскільки можливості перемістити її в інше місце у військових не було.

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І сьогодні небезпечну морську знахідку успішно ліквідували. Звук вибуху могли почути місцеві жителі. Втім, напередодні людей попередили про майбутній підрив та закликали не піддаватися паніці.

Міна біля берегів Чорноморська після підриву

Все, що залишилося від жахливої морської знахідки. Фото Сил оборони Півдня України

Як повідомляло «Одеське життя», у суботу, 14 жовтня, на одеське узбережжя винесло морську міну. Її також успішно підірвали.

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