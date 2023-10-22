Жителі Чорноморська могли чути вибух – що це було? (Фото)

Про це повідомили у своєму Телеграм-каналі Сили оборони Півдня України.

До того, як встановилася сприятлива погода для підриву міни, вона знаходилася в прибережних водах, оскільки можливості перемістити її в інше місце у військових не було.

І сьогодні небезпечну морську знахідку успішно ліквідували. Звук вибуху могли почути місцеві жителі. Втім, напередодні людей попередили про майбутній підрив та закликали не піддаватися паніці.

Як повідомляло «Одеське життя», у суботу, 14 жовтня, на одеське узбережжя винесло морську міну. Її також успішно підірвали.

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