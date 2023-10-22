Жителі Чорноморська могли чути вибух – що це було? (Фото)

Сьогодні вдень, 22 жовтня, біля берегів міста Чорноморська під Одесою фахівці здійснили контрольований підрив морської міни. Цю міну винесло на узбережжя ще в п’ятницю, але знешкодити її раніше не дозволяла штормова погода.
Про це повідомили у своєму Телеграм-каналі Сили оборони Півдня України.
До того, як встановилася сприятлива погода для підриву міни, вона знаходилася в прибережних водах, оскільки можливості перемістити її в інше місце у військових не було.
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І сьогодні небезпечну морську знахідку успішно ліквідували. Звук вибуху могли почути місцеві жителі. Втім, напередодні людей попередили про майбутній підрив та закликали не піддаватися паніці.
Як повідомляло «Одеське життя», у суботу, 14 жовтня, на одеське узбережжя винесло морську міну. Її також успішно підірвали.
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