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Біля одеського узбережжя підірвали морську міну (відео)

Біля одеського узбережжя підірвали морську міну (відео)

Сьогодні, у суботу, 14 жовтня, через штормову погоду на одеське узбережжя винесло морську міну.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя», з посиланням на Сили оборони Півдня України.

За інформацією військових, вибухонебезпечний предмет виявили на відстані близько кілометра від берега.

«Підрозділом фахівців угруповання різнорідних сил здійснено контрольований підрив. Міну знищено», – йдеться у повідомленні.

Військові також нагадують, що штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи, тому не слід забувати про дотримання правил безпеки і не чіпати підозрілі предмети.

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