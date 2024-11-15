На Одещині водій трактора переїхав підлітка і втік

У Роздільнянському районі Одеської області п’яний водій трактора на смерть збив 15-річного підлітка і навіть не помітив цього.
Як повідомили в поліції Одеської області, трагедія сталася 14 листопада в селі Заможне Новоборисівської громади.
Тіло підлітка на узбіччі дороги виявила місцева жителька і викликала поліцію.
На тілі загиблого поліцейські виявили травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.
Уже за кілька годин правоохоронці встановили, що хлопця збив трактором 45-річний житель сусіднього села. Перевірка на алкоголь показала, що чоловік був п’яний.
За словами водія трактора, він випив у брата, а коли повертався, не помітив, що збив людину.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Раніше в Одесі 13-річного підлітка вбив непрацюючий фонтан.