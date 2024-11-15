Новини Одеси та Одеської області

На Одещині водій трактора переїхав підлітка і втік

На Одещині водій трактора переїхав підлітка і втік

У Роздільнянському районі Одеської області п’яний водій трактора на смерть збив 15-річного підлітка і навіть не помітив цього.

Як повідомили в поліції Одеської області, трагедія сталася 14 листопада в селі Заможне Новоборисівської громади.

Тіло підлітка на узбіччі дороги виявила місцева жителька і викликала поліцію.

На тілі загиблого поліцейські виявили травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

Уже за кілька годин правоохоронці встановили, що хлопця збив трактором 45-річний житель сусіднього села. Перевірка на алкоголь показала, що чоловік був п’яний.

тракторист

За словами водія трактора, він випив у брата, а коли повертався, не помітив, що збив людину.

підлітка переїхав трактор

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Раніше в Одесі 13-річного підлітка вбив непрацюючий фонтан.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk