На Одещині водій трактора переїхав підлітка і втік

Як повідомили в поліції Одеської області, трагедія сталася 14 листопада в селі Заможне Новоборисівської громади.

Тіло підлітка на узбіччі дороги виявила місцева жителька і викликала поліцію.

На тілі загиблого поліцейські виявили травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

Уже за кілька годин правоохоронці встановили, що хлопця збив трактором 45-річний житель сусіднього села. Перевірка на алкоголь показала, що чоловік був п’яний.

За словами водія трактора, він випив у брата, а коли повертався, не помітив, що збив людину.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Раніше в Одесі 13-річного підлітка вбив непрацюючий фонтан.