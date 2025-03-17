Рішення про передачу активів державі ухвалив Шевченківський суд Києва. Про це повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Повідомляється, що термінал належить компанії, яку пов’язують з відомим бізнесменом, щодо якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України введено персональні санкції.

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Встановлено, що у 2016 році посадовці кількох компаній, зокрема одного з найбільших банків країни, серед яких фігурують відомий бізнесмен та його оточення, незаконно розпорядилися цим майном, хоча воно було заставою за іпотекою.

Також розслідується ухилення від сплати податків у 2022-2024 роках, що завдало значної шкоди державному бюджету.

За даними ЗМІ, передача активу в управління АРМА обумовлена розслідуванням незаконних дій посадових осіб кількох компаній, зокрема «ПриватБанку», серед яких фігурує колишній власник банку Ігор Коломойський.

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