Решение о передаче активов государству принял Шевченковский суд Киева. Об этом сообщает Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области
Сообщается что терминал принадлежит компании, которую связывают с известным бизнесменом, в отношении которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины введены персональные санкции.
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Установлено, что в 2016 году должностные лица нескольких компаний, в том числе одного из крупнейших банков страны, среди которых фигурируют известный бизнесмен и его окружение незаконно распорядились этим имуществом, хотя оно являлось залогом по ипотеке.
Также расследуется уклонение от уплаты налогов в 2022-2024 годах, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.
значительный ущерб государственному бюджету.
По данным СМИ, передача актива в управление АРМА обусловлена расследованием незаконных действий должностных лиц нескольких компаний, в том числе «ПриватБанка», среди которых фигурирует бывший владелец банка Игорь Коломойский.
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