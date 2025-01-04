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Землю атакує магнітна буря «червоного» рівня – прогноз на 4 січня

Землю атакує магнітна буря «червоного» рівня – прогноз на 4 січня

У суботу Сонячна активність викличе магнітну бурю, здатну вплинути на самопочуття людей.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 4 січня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Такий самий прогноз дає кресурс Meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Згідно з прогнозом фахівців, ще одна 5-бальна магнітна буря очікується на Землі наприкінці місяця – 27-28 січня. Варто додати, що на Сонці відзначається підвищена активність, тож прогноз магнітних бур ще може змінюватися.

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Як уберегтися від впливу магнітних бур

  • Перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • Обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • Включіть у свій раціон більше води, овочів і фруктів;
  • Уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • Подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.

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