Землю атакует магнитная буря «красного» уровня — прогноз на 4 января

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 4 января, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Такой же прогноз дает кресурс Meteoagent, который мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Согласно прогнозу специалистов, еще одна 5-балльная магнитная буря ожидается на Земле в конце месяца – 27-28 января. Стоит добавить, что на Солнце отмечается повышенная активность, так что прогноз магнитных бурь еще может изменяться.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Находитесь больше времени на свежем воздухе;

Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;

Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;

Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;

Позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.

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