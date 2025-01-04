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Землю атакует магнитная буря «красного» уровня — прогноз на 4 января

Землю атакует магнитная буря «красного» уровня — прогноз на 4 января

В субботу Солнечная активность вызовет магнитную бурю, способную оказать влияние на самочувствие людей.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 4 января, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Такой же прогноз дает кресурс Meteoagent, который мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Согласно прогнозу специалистов, еще одна 5-балльная магнитная буря ожидается на Земле в конце месяца – 27-28 января. Стоит добавить, что на Солнце отмечается повышенная активность, так что прогноз магнитных бурь еще может изменяться.

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Как уберечься от влияния магнитных бурь

  • Находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • Позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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