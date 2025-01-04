Землю атакует магнитная буря «красного» уровня — прогноз на 4 января

В субботу Солнечная активность вызовет магнитную бурю, способную оказать влияние на самочувствие людей.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 4 января, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).
Такой же прогноз дает кресурс Meteoagent, который мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.
К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.
Согласно прогнозу специалистов, еще одна 5-балльная магнитная буря ожидается на Земле в конце месяца – 27-28 января. Стоит добавить, что на Солнце отмечается повышенная активность, так что прогноз магнитных бурь еще может изменяться.
Читайте также: Пурпурное небо над Одесщиной: причина удивительного природного явления
Как уберечься от влияния магнитных бурь
- Находитесь больше времени на свежем воздухе;
- Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- Позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
Вы также можете узнать: Утренний кофе натощак: диетологи о том, как не навредить себе.