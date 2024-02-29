Землетрус на Одещині: де стався та які наслідки

За даними Головного центру спецконтролю, землетрус сталавя 28 лютого. Він не є загрозою для мешканців і відноситься до категорії «ледве відчутних». Вібрації можна відчути лише окремим людям, які перебувають у спокійному стані всередині будівель, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, масштабний землетрус в Туреччині стався у 2023 році та спричинив чимало руйнувань інфраструктури та будівель.

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