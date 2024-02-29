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Землетрус на Одещині: де стався та які наслідки

Землетрус на Одещині: де стався та які наслідки

Землетрус, магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера, і глибиною у 5 кілометрів стався поблизу острова Зміїний

За даними Головного центру спецконтролю, землетрус сталавя 28 лютого. Він не є загрозою для мешканців і відноситься до категорії «ледве відчутних». Вібрації можна відчути лише окремим людям, які перебувають у спокійному стані всередині будівель, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, масштабний землетрус в Туреччині стався у 2023 році та спричинив чимало руйнувань інфраструктури та будівель.

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