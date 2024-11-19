Зеленський представив План стійкості України: 10 ключових напрямків розвитку держави (відео)

19 листопада Президент України Володимир Зеленський представив у парламенті комплексну стратегію розвитку держави – План стійкості, що охоплює всі критичні сфери: від військової та економічної до культурної та соціальної. Документ містить 10 стратегічних напрямків, спрямованих на зміцнення обороноздатності та внутрішньої стабільності країни.
Основні тези:
- Вступ до ЄС та НАТО залишаються пріоритетом зовнішньої політики України;
- Вирішальні моменти будуть наступного року;
- На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне;
- Поки весь світ чекає дива від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні працювати;
- Україна самостійно визначатиме, як жити зараз і як жити далі;
- Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію;
- Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей.
Згідно з інформацією, наданою народними депутатами Олексієм Гончаренком та Ярославом Железняком, План включає такі напрямки:
- Єдність. Національна єдність. Наголошено на неможливості проведення виборів у воєнний час, передбачено подальше доопрацювання плану із залученням експертної спільноти.
- Фронт. Військова сфера. Передбачається запровадження інституту Військового омбудсмена та оновлення контрактної системи, без змін мобілізаційного віку.
- Зброя. Оборонно-промисловий комплекс. На 2024 рік заплановано масштабне виробництво далекобійних дронів – понад 30 000 одиниць. Досягнуто успіхів у виробництві боєприпасів (2,5 млн артилерійських снарядів) та розробці модифікованих “Нептунів”. Поставлено завдання виготовити 3000 крилатих ракет. Створюється Технологічна ставка для інновацій.
- Гроші. Економічна політика. Акцент на внутрішньому виробництві та закупівлях. Впроваджується страхування військових ризиків, спрощується регулювання бізнесу, передбачено зменшення перерозподілу ВВП та захист підприємців.
- Енергетика. Енергетична безпека. Заплановано створення регіональних паспортів стійкості до кінця 2023 року та паспортів енергогенерації у 2024. Пріоритетним залишається розвиток атомної енергетики.
- Безпека. Цивільна безпека. Заплановано оновлення стандартів укриттів, встановлення металодетекторів у школах та держустановах, посилення прикордонної інфраструктури.
- Громади. Підтримка громад. Розробляються спеціальні податкові умови для прифронтових територій.
- Людський капітал. Розвиток людського потенціалу. Впроваджується Національний стандарт безбар’єрності, планується ліквідація московської церкви, запровадження множинного громадянства та реформування дипломатичної служби. Створюється міністерство об’єднання.
- Культура. Культурна дипломатія. Ініціюється створення “культурного Рамштайну” та відкриття кафедр україністики в закордонних університетах.
- Політика героїв. Підтримка ветеранів. До 2025 року заплановано створення мережі реабілітаційних відділень у кожній громаді, формування системи з 11 000 фахівців підтримки, відкриття 80 ветеранських просторів та забезпечення житлом.
Повна версія Плану з додатками очікується у грудні.
Раніше “Одеське Життя” розповідало про інший план президента – План перемоги України у війні з Росією, якій він представив іноземним партнерам.