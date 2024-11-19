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Зеленський представив План стійкості України: 10 ключових напрямків розвитку держави (відео)

Зеленський представив План стійкості України: 10 ключових напрямків розвитку держави (відео)

19 листопада Президент України Володимир Зеленський представив у парламенті комплексну стратегію розвитку держави – План стійкості, що охоплює всі критичні сфери: від військової та економічної до культурної та соціальної. Документ містить 10 стратегічних напрямків, спрямованих на зміцнення обороноздатності та внутрішньої стабільності країни.

Основні тези:

  • Вступ до ЄС та НАТО залишаються пріоритетом зовнішньої політики України;
  • Вирішальні моменти будуть наступного року;
  • На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне;
  • Поки весь світ чекає дива від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні працювати;
  • Україна самостійно визначатиме, як жити зараз і як жити далі;
  • Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію;
  • Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей.

Згідно з інформацією, наданою народними депутатами Олексієм Гончаренком та Ярославом Железняком, План включає такі напрямки:

  1. Єдність. Національна єдність. Наголошено на неможливості проведення виборів у воєнний час, передбачено подальше доопрацювання плану із залученням експертної спільноти.
  2. Фронт. Військова сфера. Передбачається запровадження інституту Військового омбудсмена та оновлення контрактної системи, без змін мобілізаційного віку.
  3. Зброя. Оборонно-промисловий комплекс. На 2024 рік заплановано масштабне виробництво далекобійних дронів – понад 30 000 одиниць. Досягнуто успіхів у виробництві боєприпасів (2,5 млн артилерійських снарядів) та розробці модифікованих “Нептунів”. Поставлено завдання виготовити 3000 крилатих ракет. Створюється Технологічна ставка для інновацій.
  4. Гроші. Економічна політика. Акцент на внутрішньому виробництві та закупівлях. Впроваджується страхування військових ризиків, спрощується регулювання бізнесу, передбачено зменшення перерозподілу ВВП та захист підприємців.
  5. Енергетика. Енергетична безпека. Заплановано створення регіональних паспортів стійкості до кінця 2023 року та паспортів енергогенерації у 2024. Пріоритетним залишається розвиток атомної енергетики.
  6. Безпека. Цивільна безпека. Заплановано оновлення стандартів укриттів, встановлення металодетекторів у школах та держустановах, посилення прикордонної інфраструктури.
  7. Громади. Підтримка громад. Розробляються спеціальні податкові умови для прифронтових територій.
  8. Людський капітал. Розвиток людського потенціалу. Впроваджується Національний стандарт безбар’єрності, планується ліквідація московської церкви, запровадження множинного громадянства та реформування дипломатичної служби. Створюється міністерство об’єднання.
  9. Культура. Культурна дипломатія. Ініціюється створення “культурного Рамштайну” та відкриття кафедр україністики в закордонних університетах.
  10. Політика героїв. Підтримка ветеранів. До 2025 року заплановано створення мережі реабілітаційних відділень у кожній громаді, формування системи з 11 000 фахівців підтримки, відкриття 80 ветеранських просторів та забезпечення житлом.

Повна версія Плану з додатками очікується у грудні.

Раніше “Одеське Життя” розповідало про інший план президента – План перемоги України у війні з Росією, якій він представив іноземним партнерам.

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