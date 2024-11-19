Зеленский представил План стойкости Украины: 10 ключевых направлений развития государства (видео)

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте комплексную стратегию развития государства – План стойкости, охватывающий все критические сферы: от военной и экономической до культурной и социальной. Документ содержит 10 стратегических направлений, нацеленных на укрепление обороноспособности и внутренней стабильности страны.
Основные тезисы:
- Вступление в ЕС и НАТО остаются приоритетом внешней политики Украины;
- Решающие моменты будут в следующем году;
- На этом этапе войны решается кто дожмет;
- Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать;
- Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше;
- Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию:
- Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей.
Согласно информации, предоставленной народными депутатами Алексеем Гончаренко и Ярославом Железняком, План включает следующие направления:
- Единство. Национальное единство. Отмечена невозможность проведения выборов в военное время, предусмотрена дальнейшая доработка плана с привлечением экспертного сообщества.
- Фронт. Военная сфера. Предусматривается введение института Военного омбудсмена и обновление контрактной системы, без изменений мобилизационного возраста.
- Оружие. Оборонно-промышленный комплекс. На 2024 год запланировано масштабное производство дальнобойных дронов – более 30 000 единиц. Достигнуты успехи в производстве боеприпасов (2,5 млн артиллерийских снарядов) и разработке модифицированных «Нептунов». Поставлена задача изготовить 3000 крылатых ракет. Создается Технологическая ставка для инноваций.
- Деньги. Экономическая политика. Акцент на внутреннем производстве и закупках. Внедряется страхование военных рисков, упрощается регулирование бизнеса, предусмотрено уменьшение перераспределения ВВП и защита предпринимателей.
- Энергетика. Энергетическая безопасность. Запланировано создание региональных паспортов устойчивости до конца 2023 года и паспортов энергогенерации в 2024. Приоритетным остается развитие атомной энергетики.
- Безопасность. Гражданская безопасность. Запланировано обновление стандартов укрытий, установка металлодетекторов в школах и госучреждениях, усиление пограничной инфраструктуры.
- Громады. Поддержка громад. Разрабатываются специальные налоговые условия для прифронтовых территорий.
- Человеческий капитал. Развитие человеческого потенциала. Внедряется Национальный стандарт безбарьерности, планируется ликвидация московской церкви, введение множественного гражданства и реформирование дипломатической службы. Создается министерство объединения.
- Культура. Культурная дипломатия. Инициируется создание «культурного Рамштайна» и открытие кафедр украинистики в зарубежных университетах.
- Политика героев. Поддержка ветеранов. К 2025 году запланировано создание сети реабилитационных отделений в каждой общине, формирование системы из 11 000 специалистов поддержки, открытие 80 ветеранских пространств и обеспечение жильем.
Полная версия Плана с приложениями ожидается в декабре.
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