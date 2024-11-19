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Зеленский представил План стойкости Украины: 10 ключевых направлений развития государства (видео)

Зеленский представил План стойкости Украины: 10 ключевых направлений развития государства (видео)

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте комплексную стратегию развития государства – План стойкости, охватывающий все критические сферы: от военной и экономической до культурной и социальной. Документ содержит 10 стратегических направлений, нацеленных на укрепление обороноспособности и внутренней стабильности страны.

Основные тезисы:

  • Вступление в ЕС и НАТО остаются приоритетом внешней политики Украины;
  • Решающие моменты будут в следующем году;
  • На этом этапе войны решается кто дожмет;
  • Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать;
  • Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше;
  • Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию:
  • Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей.

Согласно информации, предоставленной народными депутатами Алексеем Гончаренко и Ярославом Железняком, План включает следующие направления:

  1. Единство. Национальное единство. Отмечена невозможность проведения выборов в военное время, предусмотрена дальнейшая доработка плана с привлечением экспертного сообщества.
  2. Фронт. Военная сфера. Предусматривается введение института Военного омбудсмена и обновление контрактной системы, без изменений мобилизационного возраста.
  3. Оружие. Оборонно-промышленный комплекс. На 2024 год запланировано масштабное производство дальнобойных дронов – более 30 000 единиц. Достигнуты успехи в производстве боеприпасов (2,5 млн артиллерийских снарядов) и разработке модифицированных «Нептунов». Поставлена задача изготовить 3000 крылатых ракет. Создается Технологическая ставка для инноваций.
  4. Деньги. Экономическая политика. Акцент на внутреннем производстве и закупках. Внедряется страхование военных рисков, упрощается регулирование бизнеса, предусмотрено уменьшение перераспределения ВВП и защита предпринимателей.
  5. Энергетика. Энергетическая безопасность. Запланировано создание региональных паспортов устойчивости до конца 2023 года и паспортов энергогенерации в 2024. Приоритетным остается развитие атомной энергетики.
  6. Безопасность. Гражданская безопасность. Запланировано обновление стандартов укрытий, установка металлодетекторов в школах и госучреждениях, усиление пограничной инфраструктуры.
  7. Громады. Поддержка громад. Разрабатываются специальные налоговые условия для прифронтовых территорий.
  8. Человеческий капитал. Развитие человеческого потенциала. Внедряется Национальный стандарт безбарьерности, планируется ликвидация московской церкви, введение множественного гражданства и реформирование дипломатической службы. Создается министерство объединения.
  9. Культура. Культурная дипломатия. Инициируется создание «культурного Рамштайна» и открытие кафедр украинистики в зарубежных университетах.
  10. Политика героев. Поддержка ветеранов. К 2025 году запланировано создание сети реабилитационных отделений в каждой общине, формирование системы из 11 000 специалистов поддержки, открытие 80 ветеранских пространств и обеспечение жильем.

Полная версия Плана с приложениями ожидается в декабре.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о другом плане президента — Плане победы Украины в войне с Россией, которой он представил иностранным партнерам.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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