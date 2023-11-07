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Збоченець із Ізмаїлу зізнався, що заманив 7-річну дівчинку до під’їзду

Збоченець із Ізмаїлу зізнався, що заманив 7-річну дівчинку до під’їзду

За рішенням суду розпусник 7-річної дівчинки із Ізмаїла проведе за ґратами 5 років. Він зізнався, що зґвалтував дитину у під’їзді житлового будинку.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

34-річного мешканця Ізмаїла визнано винним у розбещенні малолітньої дівчинки за ч. 2 ст. 156 КК України.

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Прокурорами в суді доведено, що чоловік у червні цього року, під час бесіди з 7-річною дівчинкою на одному з дитячих майданчиків міста, вмовив її піти з ним до під’їзду багатоквартирного будинку неподалік і вчинив розпусні дії фізичного характеру щодо дитини.

Свою провину обвинувачений у судовому засіданні визнав повністю.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру педофілів.

Збоченець проведе за ґратами 5 років.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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