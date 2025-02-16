Февраль в Одессе, гололед
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого

В Одесі в понеділок хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

Раніше в одеській мерії закликали городян утриматися від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах у парках міста, та дотримуватися правил безпечної поведінки у зимовий період.

Прогноз погоди в Одеській області на 17 лютого

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°С морозу, місцями до 11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

На автомобільних дорогах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Фоторепортаж по темі: Лютий по-одеськи: таки сніг!

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою