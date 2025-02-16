Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого
В Одесі в понеділок хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.
Раніше в одеській мерії закликали городян утриматися від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах у парках міста, та дотримуватися правил безпечної поведінки у зимовий період.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°С морозу, місцями до 11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автомобільних дорогах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Фоторепортаж по темі: Лютий по-одеськи: таки сніг!
Фото Марії Котової