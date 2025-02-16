Таке попередження оприлюднив сьогодні вранці, 16 лютого, Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Крім того, у мерії наполегливо закликають батьків уважніше стежити за своїми дітьми.

«Крига ще надто тонка! Звертаємося до батьків – пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги», – сказано у зверненні.

Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, на ставці села Корсунці під Одесою сталася трагедія: там провалилися під кригу і потонули троє підлітків.

Того ж дня, судячи з повідомлень місцевих пабліків, в одеському парку Перемоги провалилася під лід дитина. На щастя, перехожим вдалося її врятувати.

Аналогічний випадок стався днями в Херсонській області, де під час прогулянки на річці Інгулець провалилися під лід четверо дітей. Вдалося врятувати лише одну дівчинку 12 років, інші діти потонули. Також ледь не загинула п’ята дитина, яка хотіла їх врятувати.