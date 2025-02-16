Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля
В Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.
Ранее в одесской мэрии призвали горожан воздержаться от выхода на тонкий лед, образовавшийся на водоемах в парках города, и соблюдать правила безопасного поведения в зимний период.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, местами до 11°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.
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Фото Марии Котовой