Февраль в Одессе, гололед
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Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля

В Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.

Ранее в одесской мэрии призвали горожан воздержаться от выхода на тонкий лед, образовавшийся на водоемах в парках города, и соблюдать правила безопасного поведения в зимний период.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, местами до 11°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

Фоторепортаж по теме: Февраль по-одесски: таки снег!

Фото Марии Котовой

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