Завтра, 20 листопада, в Одесі буде вітряно – прогноз погоди

Утримайтеся від поїздок і не відвідуйте пляжі

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та по можливості обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Крім того, варто забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і загроза зриву морських мін з якорів і прибивання їх до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя досить висока. Тому не варто ризикувати – цього дня краще утриматися від відвідування пляжної зони. А у разі виявлення морських мін чи предметів, схожих на них, у жодному разі не чіпати їх, а повідомити про знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 20 листопада

За прогнозами синоптиків, у Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний 9-14 м/с, вранці та вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 13-15°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 20 листопада

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний 9-14 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, у прибережній зоні до 9°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м-коду.

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Автор фото Сергій Курило