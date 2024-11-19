Одеська облрада до листопада 2024 року «співпрацювала» з консульством росії

На цей факт вказує інформація про іноземні дипломатичні установи на території Одеського регіону в розділі «Міжнародне співробітництво» на сайті Одеської обласної ради.

Там, аж до 19 листопада 2024 року, поряд з іншими діючими дипустановами, було присутнє консульство Російської Федерації.

А після втручання журналістів, які попросили облраду пояснити, що це в нас за «співпраця» з РФ, доступ до сторінки прибрали.

Очевидно, зараз сторінку редагують. Питання, чому цього не було зроблено досі, залишається відкритим.

Нагадаємо, що 22 лютого 2022 року працівники російського консульства в Одесі спалювали документи. А 23 лютого зняли з будівлі російський прапор і залишили територію консульства.

А навесні 2023 року депутати Одеської міськради направили звернення до Кабміну, щоб вирішити питання з російським консульством на Гагарінському плато, 14. Йшлося про націоналізацію російського майна на користь держави.

У результаті було ухвалено рішення про недоцільність «примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації» з огляду на позицію МЗС України про необхідність дотримання норм міжнародного права.