Новости Одессы и Одесской области

Завтра, 20 ноября, в Одессе будет ветрено – прогноз погоды

Завтра, 20 ноября, в Одессе будет ветрено – прогноз погоды

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 20 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Воздержитесь от поездок и не посещайте пляжи

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и по возможности ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, н стоит забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и угроза срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья достаточно высока. Поэтому не стоит рисковать – в этот день лучше воздержаться от посещения пляжной зоны. А в случае обнаружения морских мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае не трогать их, а сообщить о находке по номеру 102.

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Прогноз погоды в Одессе на 20 ноября

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 9-14 м/с, утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 ноября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, в прибрежной зоне до 9°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Одесский облсовет до ноября 2024 года «сотрудничал» с консульством россии.

Автор фото Сергей Курило

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Редакция ПРОФИЛЬ
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