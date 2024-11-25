Одеська область у топі лідерів за кількістю підсанкційних бізнесів

Такі дані публікує аналітичний ресурс Опендатабот.

Загалом під санкціями РНБО в Україні перебувають 184 компанії. Найбільше таких бізнесів у Києві, Одесі та Львові.

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Найчастіше ці компанії займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автомобілями та мотоциклами.

Більшість компаній з’явилися в санкційному списку після серії оновлень списків у 2024 році. Тож цього року таких бізнесів побільшало майже втричі: на 119 компаній.

«Найчастіше ці компанії займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами», – кажуть аналітики.

Кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями до 2027 року. Ще 36 бізнесів вийдуть з-під обмежень не раніше 2034 року. На безстроковому терміні санкцій перебуває 28 компаній.

Раніше Одеська область потрапила до п’ятірки лідерів за кількістю бізнесів, зареєстрованих з початку 2024 року.