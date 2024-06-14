Вербували підлітків для диверсій: в Одесі викрито схему російських спецслужб

Встановлено, що з початку 2024 року спецслужби країни-агресора активізували свою діяльність у соціальних мережах, залучаючи до підривної діяльності осіб віком від 13 років. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які підпалили два автомобілі, що належали військовослужбовцям. Їх затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років під час спроби підпалити ще одне авто.

Матеріали справи передано слідчим СБУ, які на підставі зібраних доказів повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам, іншим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також затримано ще двох молодиків, 17 та 18 років, за аналогічний злочин. Їм також повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Крім того, підпали автомобілів ЗСУ зафіксовано у Києві та Дніпрі, де проводяться невідкладні слідчі дії.