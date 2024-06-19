В Одеській області підпалюють автомобілі військових: кого підозрюють (ОНОВЛЕНО)

У поліції повідомляють, що рано вранці 17 червня на подвір’ї будинку загорілися Volkswagen LT-35 і Нyundai Santa Fe. Обидва авто належать військовим із Рівненської області.

Перша машина згоріла повністю, друга – частково.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Також пізно ввечері 17 червня в Пересипському районі Одеси хтось підпалив вантажівку Citroen, що належить волонтеру. На лобовому склі виявлено залишки невідомої речовини.

Раніше в поліції повідомляли, що з початку 2024 року спецслужби країни-агресора активізували свою діяльність у соціальних мережах, залучаючи до підривної діяльності осіб віком від 13 років.

Так, в Одесі за підозрою в підпалі двох військових авто затримано двох підлітків 13 і 16 років. Також за аналогічний злочин затримано двох молодих людей, 17 і 18 років.

13-річного хлопця передали на поруки батькам, інших відправили під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Дніпрі затримали чотирьох підлітків за підпал військових автомобілів, двом із них – 17 років.

За версією слідства, їх завербувала росіяни через паблік у телеграм, обіцяючи по 3 тис. доларів за одне авто. Хлопці робили “коктейлі Молотова”, знаходили місця паркування військових авто, передавали координати росіянам, щоб їх погодили. Підпалити встигли одне авто.

Також вони мали поширювати листівки з дискредитацією ТЦК.

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Покарання для паліїв буде суворим

Ситуацію з підпалами автомобілів по всій Україні прокоментував телеграм-канал “Миколаївський Ванек”, який пов’язують із керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. Автор заявляє, що покарання таким паліям буде суворим, незважаючи на їхній вік. Будуть покарані і їхні батьки.

Після вчинення таких дій, як ви, так і ваші діти (навіть неповнолітні) підпадають під кримінальну справу, внаслідок чого ваші діти можуть заїхати в місця суворого режиму надовго, а вам створити зайвих проблем.

Враховуючи, що контакт відбувається зі спеціальним відділом ГРУ, який має фінансування на цю справу, то тут вашій дитині можуть ще й дати держзраду, тож заїде ваше дитя надовго. У зв’язку з цим, переконливе прохання пояснити вашим чудовим дітям у віці 15-20 років: безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, ні 3000$, ні 5000$ не врятує їх від терміну, який умовним не буде, – пише автор телегам-каналу.