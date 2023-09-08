В Одесі засудили пожежника-гастролера, який спалював авто на замовлення

Пожежник з Дніпропетровщини організував злочинну групу паліїв, які спалювали автівки на замовлення. Злочинці спалили три елітних автівки в Одесі. Суд був щирив на покарання — організатор отримав 7 років, співучасники – 6,5 і 5 років.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

В повідомленні йдеться, що колишнього пожежника-рятувальника та двох його спільників засуджено за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Прокурором у суді доведено, що співробітник одного з підрозділів ДСНС України в Дніпропетровській області створив і очолив злочинну групу, яка мала на меті швидко збагатитись. Чоловіки заробляли, отримуючи замовлення на підпали чужого майна, зокрема транспортних засобів.

Ділки ретельно готувались та планували кожен зі своїх злочинів. Відслідковували своїх «жертв» та терпляче вичікували сприятливий момент для доведення свого наміру до кінця, –

розповіли у Прокуратурі.

Як було доведено в суді, з листопада 2019 року по червень 2020 року гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в Одесі.

Автівки повністю знищені, власникам спричинено збитки на майже 1,8 млн гривень.

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