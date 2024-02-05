Українців запитали про відставку Залужного — таких відповідей ніхто не очікував

Залужний? А хто це?

Через ймовірну відставку головнокомандувача сперечаються українські політики, та й прості українці. Частина вважає, що незамінних людей немає і «залізний генерал» (так часто називають Головнокомандувача) себе вичерпав, інші впевнені, що без Залужного Україна з великою ймовірністю може програти війну.

Але те, що багато українців й гадки не мають, хто такий Валерій Залужний, такого варіанту українська громадськість не передбачала. Тому нарізка відповідей, що з’явилася в інстаграм-акаунті ютуб-каналу «Бородатые мюсли» стала справжнім одкровенням для українців.

Перехожим на вулицях Дніпра ставили запитання: «Як ви ставитеся до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного?». І яким же було здивування опитуваних, коли у відповідь вони чули: «Вибачте, не шарю», «Гадки не маю, хто це такий», «Я не політична, я не знаю, хто, що, як», «Не цікавимося політикою», «Не можу нічого сказати, бо я його не знаю», «Я навіть не заглиблююся в це, якщо чесно».

це хто не вникаю в це я не політична я не знаю

Після публікації хвилинної нарізки, на авторів каналу посипалися звинувачення в маніпуляціях і спотворенні громадської думки. Але як зазначив його автор Сергій Пруцьких, ролик в Інстаграмі — лише промоція повного відео на Ютубі, де за 10 хвилин опитування українці висловили весь спектр своїх думок про Головнокомандувача. Просто той факт, що частина українців й гадки не мають, хто такий Залужний, здивував і самих авторів сюжету, і це стало приводом для того, щоб винести таку думку в окремий проморолик, для просування основного.

Останні новини про відставку Залужного

Уже другий тиждень можливий відхід у відставку Головнокомандувача ЗСУ — одна з головних тем, яку обговорюють українці, та й світові політики і журналісти приділяють їй багато уваги. При цьому головним джерелом інформації стали саме світові ЗМІ, які у своїх повідомленнях посилаються на джерела в українській владі. Вони стверджують, що рішення президентом Зеленським уже ухвалено і відставка головнокомандувача — справа найближчого часу.

Станом на 5 лютого ні сам Залужний, ні українська влада, чутки про відставку ніяк не коментували. Щоправда, президент Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1, відповідаючи на запитання про розбіжності із Залужним, сказав, що Україні потрібне перезавантаження влади. І це стосується не тільки Головнокомандувача, а й інших вищих керівників держави: «Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Звичайно, необхідне перезавантаження і новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки керівних осіб держави, не тільки у військовій сфері. Я розмірковую над заміною (Залужного — ред.), це правда».