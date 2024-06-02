Загинув, виконуючи бойове завдання: не стало ще одного захисника з Одеської області

Сумну новину повідомили у Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації.

Федір Сорочан загинув 25 травня 2024 року біля населеного пункту Соловйово Покровського району Донецької області після отримання поранень, несумісних із життям. Йому було лише 40 років.

«З глибоким сумом і скорботою в серці повідомляємо, що, будучи відданий Військовій присязі, на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність загинув солдат Сорочан Федір Григорович (17.02.1984 року) , проявивши при цьому мужність та героїзм»,

– сказано у повідомленні РВА у Facebook.

Прощання з Героєм відбулося у суботу, 1 червня.

«В шані схиляємо голови перед безсмертним подвигом нашого Героя! Нехай його вічна пам’ять проникає в кожен куточок нашого серця. Він був наймужнішою людиною, вчинки якого будуть закарбовані в пам’яті цілих поколінь. Його сила волі, дух справедливості, натхнення на перемогу не знало меж.

Вшануємо справжнього героя, не забудемо його мужність»,

– додали земляки загиблого воїна.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув захисник із Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

Також «Одеське життя» повідомляло про загибель на Херсонщині. бойового медика з Одеської області Ігоря Матищака.