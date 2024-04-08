Тренував дітей та олімпійців: на фронті загинув одеський спортсмен

Про це на свій сторінці у Facebook повідомила начальниця управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА Валентина Кольчак.

Життя Валентина Дондікова обірвалося 6 квітня під час виконання бойового завдання.

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Валентин Дондіков тренував національну паралімпійську збірну з кульової стрільби, а також юних одеських стрільців. Він був тренером-викладачем вищої категорії Одеської обласної ДЮСШ.

У березні йому виповнився 41 рік.

“Ідуть найкращі, які не ховаються за спинами і спідницями. Герої не вмирають”, – написала Кольчак.

Раніше своє життя за незалежність України віддав один із найсильніших людей України, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь.