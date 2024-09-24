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Пам’яті Івана Балабана: герой з Одещини загинув на завданні у Курській області

Пам’яті Івана Балабана: герой з Одещини загинув на завданні у Курській області

У селі Холмське повідомили про загибель місцевого військовослужбовця Івана Балабана, який віддав життя під час виконання військового завдання в Курській області. Про це інформують представники місцевої громади.

Герой народився 30 липня 1971 року, і все своє життя був відданий службі українському народу. Військовий загинув 9 вересня 2024 року внаслідок отриманого поранення. 

Мешканці Холмського висловлюють щирі співчуття родині загиблого і планують провести церемонію прощання з Іваном Балабаном 26 вересня.

сержант Балабан Іван

О 10:00 тіло військового привезуть до його рідного дому, а відспівування відбудеться у Свято-Троїцькому храмі села о 14:00. Громада закликає всіх небайдужих створити живий коридор пошани під час останнього шляху Героя.

Громада просить усіх небайдужих мешканців взяти участь у церемонії прощання та утворити живий коридор пошани на останньому шляху загиблого.

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