Пам’яті Івана Балабана: герой з Одещини загинув на завданні у Курській області

Герой народився 30 липня 1971 року, і все своє життя був відданий службі українському народу. Військовий загинув 9 вересня 2024 року внаслідок отриманого поранення.

Мешканці Холмського висловлюють щирі співчуття родині загиблого і планують провести церемонію прощання з Іваном Балабаном 26 вересня.

О 10:00 тіло військового привезуть до його рідного дому, а відспівування відбудеться у Свято-Троїцькому храмі села о 14:00. Громада закликає всіх небайдужих створити живий коридор пошани під час останнього шляху Героя.

Громада просить усіх небайдужих мешканців взяти участь у церемонії прощання та утворити живий коридор пошани на останньому шляху загиблого.