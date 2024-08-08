Белгород-Днестровский живым коридором встретит Защитника, погибшего на Сумщине

О гибели побратима сообщили в 808-й отдельной бригады поддержки Вооруженных Сил Украины.

Младший сержант Юрий Плеванюк погиб 5 августа 2024 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении.

Без любящего отца остались дети, без мужа — жена.

Юрий Дмитриевич был родом из Донецкой области, в ряды 808-й бригады стал в августе 2023 года. Проходил службу в должности командира инженерно-саперного отделения одного из инженерных подразделений части. Почти год выполнял задачи инженерной поддержки на Херсонском направлении.

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«Был мудрым командиром, надежным товарищем, светлым, добрым, честным человеком, настоящим патриотом Украины, мечтал о победе и мирной жизни в свободной стране. К большому сожалению, война уносит жизни лучших воинов нашей страны», — отмечают побратимы.

О дате и времени захоронения органы местной власти уведомят позже. Жителей Белгорода-Днестровского призывают создать плотный живой коридор почета и достойно провести в последний путь воина, который отдал свою жизнь за каждого из нас.