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У Березівці попрощалися із загиблим на фронті снайпером

У Березівці попрощалися із загиблим на фронті снайпером

Березівська громада зустріла «на щиті» свого земляка Дмитра Лірниченка, який віддав своє життя в бою з російськими загарбниками на Донеччині.

Про це повідомляє Березівська міськрада.

Стрілець-снайпер механізованої роти, солдат Дмитро Лірниченко загинув 25 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в зоні бойових дій у н. п. Орлівка Донецької області.

«Сміливий, наполегливий, сильний і завжди відданий своїй справі. Мужній воїн, який героїчно захищав рідну Україну і кожного з нас… 7 місяців рідні та близькі чекали на Дмитра і вірили, що він неодмінно приїде додому….. Але, на жаль, наш земляк повернувся додому на щиті… Тепер йому назавжди 37…», – розповіли в громаді.

Прощання з Героєм відбулося 29 вересня – «живим» коридором сотні жителів громади проводжали загиблого в останню путь.

Поховали захисника з військовими почестями на Алеї Слави в Березівці. Невтішними залишилися батьки, брат Олександр, дружина Ольга та син Данило.

Як повідомлялося раніше, в Одесі внаслідок ворожого ракетного удару загинув 21-річний Дмитро Шевченко — заступник командира корабля Морської охорони ДПСУ «Миколаїв».

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