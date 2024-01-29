Захисника з Одеси нагороджено “Золотим хрестом” Головнокомандувача: історія бійця

Про розповіли у 122 окремій бригаді ТрО.

У цивільному житті Георгій займався прокатом машин і планів військової служби взагалі не мав, хоча й закінчив Одеський військовий ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Однак на другий день повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України у складі 122-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Зараз підрозділ Георгія вдало відпрацьовує по російських дронах і має хороші результати.

“Шахеди” працюють досить специфічно, якщо можна так сказати, тому треба бути добре підготовленим і тоді не буде нічого надскладного. Кожного разу, коли є загроза БпЛА ми одразу в повній готовності, адже розуміємо – от-от і потрібно швидко відпрацьовувати. Якось сталося, ми тоді ще чергували в Миколаївській області, летіло близько двадцяти “бляшанок”. Моя група працювала на ДШК (великокаліберний кулемет – ред.), щоб не перебільшити, ми збили парочку “шахедів” однозначно. Зараз ми працюємо на ЗУ-23, щойно отримуємо оперативну команду – одразу вирушаємо на свою позицію й очікуємо на рух дронів у нашому напрямку.

Робота в нас все ж таки дуже цікава і відповідальна. Наша пильність і чітке відпрацювання по цілі – це, перш за все, збережені життя наших громадян. Вони розраховують на нас і нашу влучність. Вдома на мене чекають дружина і батьки. Вони залишилися в Україні, подумки завжди зі мною, тому це моя найголовніша мотивація. Я розумію, що від моєї роботи залежить життя моїх рідних і всіх українців, – розповів військовослужбовець.

Раніше “Одесская жизнь” розповідала, як на симуляторах одеських розробників тренуються збивати ракети та дрони.