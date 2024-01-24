Нагороджен посмертно: історія “кіборга” з тероборони Одеси

Історію Героя розповіли у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Південь”.

Богдан Лефі народився у Чорноморську на Одещині. Під час антитерористичної операції у 2014 році разом із побратимами стояв на захисті Донецького аеропорту.

Першого дня повномасштабної війни чоловік добровільно прийшов у військкомат. На посаді старшого сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу окремого батальйону територіальної оборони 126-ї окремої бригади територіальної оборони боєць зробив все можливе для захисту своєї Батьківщини.

Богдан Лефі виконував надскладні завдання щодо розмінування територій Миколаївської області від ворожих мін та боєприпасів. Часто бійцям доводилося виконувати завдання під інтенсивним мінометним, кулеметним, інколи ж і снайперським вогнем противника. Однак військові працювали безперервно та інтенсивно, насамперед для якнайшвидшого забезпечення позицій першої лінії оборони наших підрозділів.

Разом із побратимами 59-ої окремої мотопіхотної бригади, Богдан Лефі звільняв Херсонщину. Виконуючи бойові завдання у складі ротно-тактичної групи, він йшов у перших рядах, прокладаючи безпечний шлях для піхоти, танків та артилерії.

Під час виконання чергового завдання біля одного з населених пунктів Херсонщини ворожим танковим пострілом було знищено автомобіль, на якому пересувалася група, проте боєць продовжив його виконувати і повернувся без втрат особового складу.

Загинув Богдан Лефі 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. У воїна залишилася мати та дочка.

За словами побратимів, Богдан був для них взірцем мужності та надійності. Він віддав своє життя за незалежність, свободу та суверенність Української держави.

Пам’ять про наших Героїв житиме вічно.