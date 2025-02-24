Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».
Віктор Віталійович Поливяний командував Одеською 160 зенітно-ракетною бригадою з початку війни до березня 2024 року. За бойові заслуги нагороджений орденом Богдана Хмельницького II і III ступеня та орденом Данила Галицького.
Виктор Поливяний загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України.
Похований Герой у селищі Авангард Одеської області на Алеї Слави.
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