Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».

Віктор Віталійович Поливяний командував Одеською 160 зенітно-ракетною бригадою з початку війни до березня 2024 року. За бойові заслуги нагороджений орденом Богдана Хмельницького II і III ступеня та орденом Данила Галицького.

Виктор Поливяний загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України.

Похований Герой у селищі Авангард Одеської області на Алеї Слави.

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