Подробиці трагічної події розповіли у прес-службі обласного управління поліції та ДСНС.

За інформацією рятувальників, вийшовши майже на середину ставка, двоє 15-річних та один 14-річний підліток (у поліції повідомляють, що їм було по 13-14 років) вирішили випробувати на міцність лід, але, на жаль, він не витримав, і діти опинились у крижаній воді.

Хлопців, які кликали на допомогу, побачили перехожі та одразу ж викликали рятувальників, адже самостійно до них дістатись було дуже небезпечно.

Але врятувати підлітків не вдалося – водолази ДСНС дістали з води тіла трьох загиблих на відстані 70 метрів від берега.

За інформацією правоохоронців, усі троє загиблих – з Одеси. На цей ставок вони часто приходили гратися.

За фактом того, що сталося в поліції, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, сьогодні одеська мерія опублікувала звернення, в якому закликала городян не виходити на тонкий лід на водоймах у міських парках, а також уважніше стежити за своїми дітьми та стежити, як вони проводять своє дозвілля.