За попередньою інформацією від поліції Одеської області, хлопці 14 і 15 років з одного із сіл Красносільської громади провалилися під лід на місцевому ставку.

Інформація про подію надійшла близько 17:00 години. Поліцейські та рятувальники проводять пошукові заходи на водоймі із залученням водолазів.

В той же час місцеві паблики уточнюють, що кількість дітей, що потонули, – троє і вони можуть бути жителями Одеси. За останньою інформацією від очевидців, тіла вже виявлені і зараз їх дістають із води.

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