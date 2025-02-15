За попередньою інформацією від поліції Одеської області, хлопці 14 і 15 років з одного із сіл Красносільської громади провалилися під лід на місцевому ставку.
Інформація про подію надійшла близько 17:00 години. Поліцейські та рятувальники проводять пошукові заходи на водоймі із залученням водолазів.
В той же час місцеві паблики уточнюють, що кількість дітей, що потонули, – троє і вони можуть бути жителями Одеси. За останньою інформацією від очевидців, тіла вже виявлені і зараз їх дістають із води.
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