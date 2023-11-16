На завданні у Херсонській області загинув відомий тренер з Одеської області

Про це повідомляє Шабовська сільрада.

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Про загибель на полі бою відомого у спортивних колах тренера Юрія Підгорного стало відомо 15 листопада.

Тренер Української Федерації змішаних бойових мистецтв Білгород-Дністровського району став на захист своєї країни та земляків із перших днів повномасштабної війни. Він мужньо захищав від ворога українську землю, проте під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новорайськ Херсонської області загинув. Сталося це 13 листопада.

Юрій присвятив себе спорту, тренував та виховував підростаюче покоління, був призером України UFMMA та чемпіоном області.

17 жовтня Юрію Підгорному виповнилося 40 років.