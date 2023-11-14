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14 листопада Одещина попрощається з двома героями-прикордонниками

14 листопада Одещина попрощається з двома героями-прикордонниками

В Ізмаїльському районі сьогодні, 14 листопада, в останню путь проведуть двох прикордонників, які віддали своє життя, виборюючи незалежність України у російсько-українській війні – Володимира Чернова та Сергія Шелковникова.

Про це повідомив голова Ізмаїльської райдержадміністрації Родіон Абашев.

Головний сержант Володимир Чернов – інспектор прикордонної служби 2 категорії – кулеметник відділення інспекторів прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування загинув 12 жовтня в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання.

Мешканців Саф’янівської громади просять долучитися до живого коридору, аби з честю провести в останню путь героїчно загиблого воїна.

Зустріч героя живим коридором відбудеться о 09:00 при в’їзді в село Нова Некрасівка. Потім його проведуть до рідної домівки за адресою: вул. Польова, 4.

Орієнтовно з 10:30 до 12:00 відбудеться чин відспівування у церкві, звідки живим коридором загиблого проведуть до цвинтаря.

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Сержанту Сергію Шелковникову назавжди залишиться 22 роки. Виконуючи бойове завдання, він загинув 12 жовтня в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області. Сергій був інспектором прикордонної служби 1 категорії – снайпер відділення інспекторів прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування.

Ще у 2021 році за контрактом пішов служити у Державну прикордонну службу.

За інформацією мера Ізмаїлу Андрія Абрамченка, Сергій ніс службу на острові Зміїний, в Ізмаїлі, Херсоні, був учасником бойових дій. Мав багато друзів та побратимів. А після Перемоги мріяв мандрувати світом зі своєю молодою дружиною, з якою вони побралися у квітні цього року.

Героїчно загиблого при захисті України Сергія Шелковникова, буде поховано 14 листопада в Ізмаїлі на Алеї Слави на Новому цвинтарі.

Прощання відбудеться о 12.00 на вул. Василя Сліпака (стара назва – вул.Зої Космодемʼянської), 97, – на розі вул. Січових стрільців (ст. – вул.Некрасова).

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