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Загинув півтора року тому: на Одещині проведуть в останню путь захисника

Загинув півтора року тому: на Одещині проведуть в останню путь захисника

У Южному Одеської області 15 січня 2024 року попрощаються із загиблим захисником Валерієм Петровичем Нехай – солдатом 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу.

Про це повідомили на facebook-сторінці Южненської міської ради.

У повідомленні йдеться, що Валерій Нехай загинув 18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання, біля населеного пункту Олександрівка Херсонської області.

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Валерія, вічна пам’ять нашому Захиснику, –

написали слова співчуття рідним і близьким героя.

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Прощання із загиблим захисником відбудеться 15 січня 2024 року, о 10.00  год.

15 січня у Южненській громаді оголошено Днем жалоби. На будинках і споруди громади просять приспустити державний прапор. А о 10:00 мешканці громади вшанують загиблого земляка хвилиною мовчання.

Просимо всіх мешканців громади долучитись до траурної церемонії прощання із захисником України. Навіки в пам’яті, назавжди у строю! –

написали у Южненській міськраді.

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