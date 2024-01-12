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Погиб полтора года назад: в Одесской области проведут в последний путь защитника

Погиб полтора года назад: в Одесской области проведут в последний путь защитника

В Южном Одесской области 15 января 2024 года простятся с погибшим защитником Валерием Петровичем Нехай – солдатом 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

Об этом сообщили на facebook-странице Южненского городского совета.

В сообщении говорится, что Валерий Нехай погиб 18 августа 2022 во время выполнения боевого задания, возле населенного пункта Александровка Херсонской области.

Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Валерия, вечная память нашему Защитнику, —

написали слова соболезнования родным и близким героя.

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Прощание с погибшим защитником состоится 15 января 2024 года, в 10.00.

15 января в Южной громаде объявлен Днем траура. На домах и зданиях громады просят приспустить государственный флаг. А в 10:00 жители громады почтут погибшего земляка минутой молчания.

Просим всех жителей громады присоединиться к траурной церемонии прощания с защитником Украины. Навеки в памяти, навсегда в строю! —

написали в Южном горсовете.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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