Погиб полтора года назад: в Одесской области проведут в последний путь защитника

В Южном Одесской области 15 января 2024 года простятся с погибшим защитником Валерием Петровичем Нехай – солдатом 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.
Об этом сообщили на facebook-странице Южненского городского совета.
В сообщении говорится, что Валерий Нехай погиб 18 августа 2022 во время выполнения боевого задания, возле населенного пункта Александровка Херсонской области.
Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Валерия, вечная память нашему Защитнику, —
написали слова соболезнования родным и близким героя.
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Прощание с погибшим защитником состоится 15 января 2024 года, в 10.00.
15 января в Южной громаде объявлен Днем траура. На домах и зданиях громады просят приспустить государственный флаг. А в 10:00 жители громады почтут погибшего земляка минутой молчания.
Просим всех жителей громады присоединиться к траурной церемонии прощания с защитником Украины. Навеки в памяти, навсегда в строю! —
написали в Южном горсовете.