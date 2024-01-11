На Одещині попрощаються з двома захисниками, які загинули влітку

За офіційними даними Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стало відомо про загибель мешканця села Троїцьке Павла Миколайовича Куценка. Йому було 32 роки.

Про це повідомили у Любашівській громаді.

Захисник з липня 2023 року вважався зниклим безвісти. Сім’я Павла з надією чекала на нього повернеться. На жаль, дива не сталося.

Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Читайте також: Після поранення повернувся на «нуль»: на фронті загинув доброволець із Одеської області;

Про загибель на фронті мешканця Ізмаїльського району Приходцева Івана Сергійовича повідомив голова Ізмаїльської РДА Родіон Абашев.

Боєць відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки Іван Приходцев загинув 9 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сторожево Донецької області.

“Схиляємо голови в скорботі і шануємо захисника України, чия відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. У серцях українців він надовго залишиться Героєм, який до останнього подиху відстоював територіальну цілісність та незалежність нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Про місце та дату поховання героя буде повідомлено пізніше.