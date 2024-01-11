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На Одещині попрощаються з двома захисниками, які загинули влітку

На Одещині попрощаються з двома захисниками, які загинули влітку

У двох громадах на Одещині повідомили про загибель своїх земляків. Своє життя за свободу України віддали мешканець Любашівської громади Павло Куценко та Іван Приходцев з Ізмаїльщини.

За офіційними даними Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стало відомо про загибель мешканця села Троїцьке Павла Миколайовича Куценка. Йому було 32 роки.

Про це повідомили у Любашівській громаді.

Захисник з липня 2023 року вважався зниклим безвісти. Сім’я Павла з надією чекала на нього повернеться. На жаль, дива не сталося.

Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Павло Куценко

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Про загибель на фронті мешканця Ізмаїльського району Приходцева Івана Сергійовича повідомив голова Ізмаїльської РДА Родіон Абашев.

Боєць відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки Іван Приходцев загинув 9 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сторожево Донецької області.

“Схиляємо голови в скорботі і шануємо захисника України, чия відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. У серцях українців він надовго залишиться Героєм, який до останнього подиху відстоював територіальну цілісність та незалежність нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Про місце та дату поховання героя буде повідомлено пізніше.

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