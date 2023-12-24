Загинув під ворожим обстрілом: на Одещині попрощалися з 28-річним воїном

Як повідомили на сторінці Плахтіївської громади у Facebook, Сергій загинув унаслідок ворожого мінометного обстрілу у Харківській області. Йому було 28 років.

«Сергій показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості та відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.

У цю гірку мить наша громада поділяє скорботний біль із родиною Сергія. Приносимо щирі співчуття сім’ї загиблого

Слава Захиснику!»,

– йдеться у повідомленні.

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