Загинув під ворожим обстрілом: на Одещині попрощалися з 28-річним воїном

У суботу, 23 грудня 2023 року, мешканці Плахтіївської громади Білгород-Дністровського району Одеської області з почестями провели в останню путь свого земляка – захисника Сергія Пiтька.
Як повідомили на сторінці Плахтіївської громади у Facebook, Сергій загинув унаслідок ворожого мінометного обстрілу у Харківській області. Йому було 28 років.
«Сергій показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості та відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.
У цю гірку мить наша громада поділяє скорботний біль із родиною Сергія. Приносимо щирі співчуття сім’ї загиблого
Слава Захиснику!»,
– йдеться у повідомленні.
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