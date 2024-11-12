Загиблий рік тому воїн із Білгород-Дністровського району на щиті повертається додому

Про гірку втрату повідомила Петропавлівська територіальна громада.

Олександр Кожокар народився 21 жовтня 1990 року. Восени 2023 року чоловік пішов боронити рідну землю від російських окупантів, але після чергового завдання батькам прийшла сумна звістка – їхній син зник безвісти.

Протягом року рідні, близькі та земляки сподівалися, що Олександр повернеться додому живим… Але, на жаль, дива не сталося.

Олександр Кожокар героїчно загинув 4 листопада 2023 року біля населеного пункту Вербове в Запорізькій області, пише інтернет-видання «Махала». Під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення. Побратими намагалися евакуювати його, але в цей час українських воїнів повторно накрив ворожий вогонь, згодом населений пункт був окупований росіянами.

У червні цього року між Україною та рф відбувся обмін тілами загиблих. Фахівцям вдалося встановити особу воїна після проведення ДНК-тесту.

Раніше у боях під Покровськом загинув мешканець села Прибережне Білгород-Дністровського району Лазар Діцан. Воїну було 25 років.