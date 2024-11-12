Погибший год назад воин из Белгород-Днестровского района на щите возвращается домой

О горькой потере сообщила Петропавловская территориальная громада.

Александр Кожокар родился 21 октября 1990 года. Осенью 2023 года мужчина пошел защищать родную землю от российских оккупантов, но после очередного задания родителям пришло печальное известие – их сын пропал без вести.

В течение года родные, близкие и земляки надеялись, что Александр вернется домой живой… Но, к сожалению, чуда не произошло.

Александр Кожокар героически погиб 4 ноября 2023 года возле населенного пункта Вербово в Запорожской области, пишет интернет-издание «Махала». Во время выполнения боевого задания воин получил ранение. Побратимы пытались эвакуировать его, но в это время украинских воинов повторно накрыл вражеский огонь, впоследствии населенный пункт был оккупирован россиянами.

В июне этого года между Украиной и рф состоялся обмен телами погибших. Специалистам удалось установить личность воина после проведения ДНК-теста.

Ранее в боях под Покровском погиб житель села Прибрежное Белгород-Днестровского района Лазарь Дицан. Воину было 25 лет.