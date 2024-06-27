На трасі Одеса – Рені водій Mitsybishi збив на смерть чоловіка

На трасі Одеса – Рені водій Mitsybishi збив на смерть чоловіка

У Білгород-Дністровському районі Одеської області під колесами автомобіля загинув пішохід. Поліцейські розслідують обставини ДТП

За даними обласного управління поліції, автопригода сталася напередодні увечері у Саратській ОТГ.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Mitsybishi, рухаючись трасою Одеса – Рені, в межах села Зоря скоїв наїзд на 59-річного місцевого жителя, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм пішахід загинув.

Водія перевірили на стан сп’яніння – з’ясувалося, що на момент ДТП він був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне виробництво, в рамках якого авто помістили на штрафмайданчик і призначили низку експертиз.

Слідство продовжується.

Нагадаємо, ввечері 26 червня в Одесі на перехресті, на якому не працював світлофор, автомобіль влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві. Внаслідок ДТП травмувалися чотири особи, серед яких дві дитини.

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