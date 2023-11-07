За заготівлю дерев мешканець Одещини може опинитися за ґратами

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що мешканець Балтської громади за допомогою бензопили спиляв дев’ять дерев та, розпилявши їх на колоди, завантажив у причеп мотоцикла з наміром вивезти для власних потреб.

Згідно зі встановленим порядком, для вирубки дерев має бути спеціальний дозвіл, якого чоловік не мав. За попередніми підрахунками, чоловік заподіяв шкоди державі на суму близько 40 тисяч гривень.

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За інформацією правоохоронців, у чоловіка інструмент для спилювання дерев та деревину.

Чоловікові уже повідомили про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду.

За вчинене правопорушення цей злочин карається штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Поліцейські закликають громадян припинити безконтрольну вирубку лісових насаджень, а опалювальні матеріали заготовляти у законний спосіб, –

повідомили в поліції.