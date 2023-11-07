Новости Одессы и Одесской области

За заготовку деревьев житель Одесщины может оказаться за решеткой

За заготовку деревьев житель Одесщины может оказаться за решеткой

В Балтской громаде в лесном массиве мужчина бензопилой спилил 9 акаций, нанеся ущерб государству почти на 40 тысяч гривен. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что житель Балтского общества с помощью бензопилы спилил девять деревьев и, распылив их на бревна, погрузил в прицеп мотоцикла с намерением вывезти для собственных нужд.

вирубка дерев

Согласно установленному порядку, для вырубки деревьев должно быть специальное разрешение, которого у мужчины не было. По предварительным подсчетам, мужчина причинил ущерб государству на сумму около 40 тысяч гривен.

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По информации правоохранителей, у мужчины инструмент для спиливания деревьев и древесины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в незаконной порубке деревьев в лесах, что причинило существенный ущерб.

За совершенное правонарушение это преступление карается штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.

Полицейские призывают граждан прекратить бесконтрольную вырубку лесных насаждений, а отопительные материалы заготавливать законным способом, —

сообщили в полиции.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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